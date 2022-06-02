Андрей Бочкарёв: В Москве строится более 120 объектов детской инфраструктуры

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2 июня 2022, 21:27

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что в столице на разных стадиях строительства находятся 119 объектов образования и восемь новых детских поликлиник.



«Сегодня в Москве появляется все больше молодых семей, которые необходимо обеспечить объектами детской инфраструктуры. В зависимости от потребностей жителей конкретных столичных районов, строится множество разнообразных, как по размеру, так и функциональному наполнению, образовательных и детских лечебных учреждений», – рассказал Андрей Бочкарёв.



Он отметил, что по сравнению с прошлым годом строительство социальных объектов для детей ведется еще более интенсивно – параллельно с возведением нового жилья.



«За январь-май 2021 года было введено в эксплуатацию семь образовательных учреждений, тогда как за последние пять месяцев 2022 года ввели уже 14 объектов. Например, введен новый учебный корпус с дошкольным отделением в составе школы №158 на севере Москвы. Он будет частью масштабного образовательного комплекса, который уже включает в себя школу на 1900 учеников. Пять детских садов на 1170 мест введено в эксплуатацию в строящихся жилых кварталах ТиНАО», - уточнил Андрей Бочкарёв.



По его словам, больше всего учреждений образования по статистике возводится на новых территориях Москвы – в Новомосковском и Троицком административных округах, где сегодня строятся 22 школы, которые в общей сложности вскоре смогут принять 17,5 тысяч учеников, а также 17 дошкольных организаций на 4,5 тысячи мест.



«Помимо новых образовательных объектов, в ТиНАО возводятся и лечебные учреждения. В марте 2022 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детско-взрослой поликлиники с женской консультацией на территории поселения Сосенское в Новомосковском административном округе, рассчитанной на 750 посещений в смену. В педиатрическом отделении там откроют шесть кабинетов врачей-педиатров, комнаты кормления и массажа», - добавил Андрей Бочкарёв.



Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в свою очередь, отметил, что с начала года комитетом выдано 15 разрешений на строительство новых детских садов и школ, в числе которых детские сады с встроенными блоками начальных классов и инновационные школы на более чем 1200 мест с IT-полигонами и лабораториями по разным направлениям.



«Кроме того, в квартале новой застройки в Молжаниновском районе САО началось строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену. В районе Ховрино в САО на месте долгостроя сейчас строится детская поликлиника с бассейном, объект должны ввести до конца года», - сообщил Игорь Войстратенко.



Глава комитета также напомнил, что по поручению Мэра Москвы Сергей Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание проверке качества строительных работ на объектах образования и медицины.



«Инспекторы Комитета совместно со специалистами Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») провели 168 проверок и профилактических мероприятия строящихся школах, садах и поликлиниках», – заключил Игорь Войстратенко.



