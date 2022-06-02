Президент Путин поприветствовал участников фестиваля классической музыки «Кантата»

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2 июня 2022, 16:16

Фестиваль "Кантата", Ministry of Culture Russia/ Globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам и гостям II Международного фестиваля классической музыки «Кантата». Посвящённое искусству мероприятие проходит в Калининградской области с 1 по 6 июня.

Президент подчеркнул значимость вклад в становление молодёжи просветительского проекта. Путин уверен, что фестиваль «Кантата» даст возможность жителям и гостям самого западного региона России познакомиться с талантливыми коллективами и исполнителями из России и других государств.

«Мы по праву гордимся историей отечественного музыкального искусства, именами выдающихся композиторов, дирижеров, артистов. Их вдохновенное, многогранное творчество — важная, неотъемлемая часть мирового культурного наследия», — приводит ФАН слова обращения Путина, которое было зачитано со сцены фестиваля при открытии. Полный текст послания опубликован на сайте Кремля.

Уже второй раз проходит фестиваль классической музыки «Кантата». Он представляет собой несколько объединённых концертов, которые с 1 по 6 июня состоятся в наиболее живописных местах Калининграда и области. В частности, один из концертов будет проходить в современном театре эстрады «Янтарь холл» в Светлогорске и на территории форта Денхофф.