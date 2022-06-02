Объявлена мобилизация рукодельниц для детей Донбасса

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2022, 11:12

5 мая «Аргументы недели» объявили акцию «Седьмой лепесток», в рамках которой предлагается связать или сшить вещи и игрушки детям Донбасса. Прошло меньше четырёх недель, но результаты уже вдохновляют – откликнулись рукодельницы из разных уголков нашей необъятной страны – от Краснодарского края до Мурманской области, от Белгорода до Иркутска.



Первыми откликнулись Мурманск и Ростов-на-Дону. Екатерина из Мурманской области пока что вяжет, а пенсионер Светлана Филипповна из Ростовской прислала по почте тысячу рублей на пряжу, потому что сама не занимается рукоделием, но помочь очень хочет.



В субботу организатор акции получила посылку из Кирова от Тамары Борисовны Барминой с пряжей, в том числе и из собачей шерсти – лечебной, кстати. А Ирина Илазарова из станицы Канеловская Староминского района Краснодарского края прислала большой пакет с готовыми вещами. Ирина работает на скорой помощи, а в свободное время вяжет. Так и скопилось много вещей, которые Ирина решила пожертвовать деткам из Донбасса. Тут и носки, и свитера, и летние кофточки – в общем, чего только нет.



Сегодня по акции АН можно изучать географию России: Ростов-на-Дону, Киров, Краснодар, Мурманск, Иркутск, Белгород, Калуга, Кемерово, Москва, Нижний Новгород, Саратов, Йошкар-Ола, Воронеж.



Вязать, шить, валять можно практически всё что угодно – от пелёнок до игрушек. Тем же, кто не может этого делать, можно помочь материалами для рукоделия. Отрезами тканей, пряжей, всевозможной фурнитурой – нитками, бусинами, пайетками, стразами – в общем, тем, что нужно для украшательства вещей.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».



