Глава Минобрнауки Фальков заявил, что отказ от болонской системы в РФ не означает запрет бакалавриата и магистратуры

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2 июня 2022, 10:14 Источник: Коммерсантъ

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Глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в четверг, 2 июня, заявил, что отказ от болонской системы в стране не означает запрет бакалавриата и магистратуры.

Валерий Фальков подчеркнул, что речь не идет о моментальном отказе от всего, с чем страна жила больше двадцати лет, и возвращении к специалитету. "Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура", – отметил министр в разговоре с газетой "Коммерсантъ".

Глава ведомства уточнил, что множество выпускников российских школ симпатизируют вышеуказанным форматам образования. Кроме того, в стране миллионы людей получили бакалаврское образование, а продвигаться дальше без степени магистра у них не получится. Также в РФ учится большое количество иностранных студентов, для которых наличие бакалавриата и магистратуры – привычная система.