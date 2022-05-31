Пленные боевики ВСУ: «Все занимаются «Азовом»*, а мы никому не нужны»

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31 мая 2022, 18:04

Пленные ВСУ/ стоп-кадр из видео

Обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому записали пленные военнослужащие ВСУ. солдаты возмущены, что Киев занимается исключительно боевиками запрещённого в России террористического полка «Азов», а на остальных пленников украинской власти плевать.

«Здравствуйте! Мы военнослужащие ВСУ. На данный момент находимся в плену у Российской Федерации. Очень печально осознавать то, что уже больше месяца мы здесь и нами никто не занимается. Почему-то все озадачены только полком «Азов»*. Почему-то никто не просит президентов Европы, Папу Римского, Илона Маска посодействовать в нашем обмене. У нас также есть семьи, есть дети, которые в нас очень сильно нуждаются. Владимир Александрович, Вы обязаны принять меры по нашему скорейшему обмену, возвращению домой к нашим семьям. Когда в нас нужда была, мы честно исполняли свой долг, стояли живым щитом. Но сейчас мы просто забыты, никому не нужны», − выразил общую мысль один из пленных на видео.

Ранее стало известно, что чем больше Вооружённые силы России и армии республик Донбасса развивают успех в рамках спецоперации на Украине, тем чаще военные украинских ВС отказываются исполнять приказы Киева, а потенциальные солдаты предпочитают уклониться от призыва. Также всё больше пленных ВСУ берут в свои объятия российские и республиканские войска. Такой вывод сделал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

*- террористическая группировка, запрещённая на территории РФ.