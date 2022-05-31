Украинцы всё чаще уклоняются от призыва – в окопы за Зеленского идти не хочется

Аргументы Недели → В мире 13+

31 мая 2022, 16:25

ВСУ, facebook.com/andriy.tsaplienko/ Global Look Press

Чем больше Вооружённые силы России и армии республик Донбасса развивают успех в рамках спецоперации на Украине, тем чаще военные украинских ВС отказываются исполнять приказы Киева, а потенциальные солдаты предпочитают уклониться от призыва. Также всё больше пленных ВСУ берут в свои объятия российские и республиканские войска. Такой вывод сделал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Его мнение приводит ФАН.

Украинский политик и общественник отметил острые настроения, которые преобладают в рядах ВСУ и среди гражданского населения «незалежной». Олейник считает, что «украинцы начинают понимать, что с ними не весь мир».

Об этом, по мнению собеседника, свидетельствуют факты отказа ВСУ выполнять приказы командиров и массово сдаваться в плен. Солдаты начинают осознавать, что их жизнями распоряжаются киевские временщики, посылая на верную гибель. Среди населения городов Украины наблюдается массовый уход от призыва. Западу «незалежная» не нужна – эта мысль также всё чаще возникает в сознании рядового украинца.

«Украинцы начинают понимать, что с ними не весь мир. Люди уходят от призыва, убегают. По показаниям тех, кто попал в плен, видно, что в армию страны людей гонят насильно. Украинцы понимают, что они сегодня должны защищать интересы Запада, США и олигархов. Они не понимают, за что сражаться. И рано или поздно украинцы развернут оружие в другую сторону», — подчёркивает эксперт.

Бывший депутат полагает, что в ближайшее время ситуация на Украине развернётся в благоприятную для России сторону. Власти республики уже не в силах оправдывать свои некомпетентные и опасные внешнеполитические решения. А значит Киев ждут серьёзные последствия.