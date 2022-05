Опубликовано продолжение расследования о журналистах со всей России, которые плотно работали с британскими кураторами

Аргументы Недели → Общество 13+

31 мая 2022, 17:35

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Редакция Underside вновь раскрыла имена журналистов, которые сотрудничали с Форин-офисом Великобритании.



Это не первое расследование Underside. Благодаря редакции уже стало известно о российских политиках, чиновниках, гражданских активистах, экономистах, юристах и правозащитниках, архитекторах и дизайнерах, а также журналистах, которые были агентами британского влияния.



Очередной выпуск касается еще 59 журналистов-активистов политических партий: «Яблоко» (Артур Абашев из Кировской области, Артем Сухоломкин из Брянской области, Марина Смирнова из Рязанской области, Ольга Служаева из Самарской области, Дмитрий Митрохин из Нижегородской области, Мария Старовойтова из Псковской области), «Единая Россия» (Марина Вострова из Пензенской области, Иван Слободенюк из Челябинской области, Петр Маняхин из Новосибирской области) и «Гражданская инициатива» (Юрий Эйрих из Самарской области).



Они сотрудничали с оппозиционными и признанными иноагентами медиа. Это «Такие дела», «7x7», «Холод», The Bell, The New Times, «Радио Свобода», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Важные истории», «Новая газета», «Дождь», «МБХ Медиа», «Медуза», «Медиазона», BBC, Colta.ru, Grani.Ru. Кроме того, отмечены и корреспонденты зарубежных СМИ — Русской службы Польского радио, украинского онлайн-портала в Польше PROstir, украинского телеканала «1+1», американского Bloomberg BNA.



Не обошлось и без представителей издания «Кавказский узел», правозащитного центра «Мемориал», «Комитета против пыток», «Московской Хельсинской группы», общественного движения «Голос», АНО «Школа гражданского просвещения», «Команды 29», экологического правозащитного центра «Беллона» и Гете-Центра — это проекты, спонсируемые Министерством иностранных дел Великобритании.



Поражает география нашей страны, которую Британии удалось охватить. Под влияние попали журналисты из самых разных регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Псковской, Самарской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Краснодарского, Красноярского, Хабаровского, Приморского и Алтайского краев, республик Кабардино-Балкария, Башкортостан, Ингушетия, Карелия, Марий Эл, Северная Осетия-Алания, Татарстан и Чечня.



Те, о ком говорится в расследованиях, были выпускниками стипендиальной программы Chevening, а также посещали семинары Школы гражданского просвещения в Оксфорде.



Подобные расследования лишний раз подчеркивают необходимость более комплексной и организованной работы всех профильных министерств и ведомств.