Названы имена 60 российских журналистов, завербованных британским правительством

Аргументы Недели → Общество 13+

24 мая 2022, 16:41

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Последние 30 лет Великобритания активно пыталась влиять на деятельность и мировоззрение российских журналистов. Редакция Underside провела расследование и выяснила, что 60 представителей СМИ РФ были завербованы британскими властями.

О том, что Великобритания в собственных интересах финансировала российские СМИ и НКО было сказано уже немало. Так называемая Школа гражданского просвещения регулярно проводила семинары широкой направленности для чиновников, политиков, активистов, журналистов и блогеров. Прикрывались повышением гражданской активности. Однако участникам, по сути, навязывали новые смыслы, которые на протяжении многих лет грамотно разрабатывали западные кураторы. А дальше все это методично транслировалось среди жителей нашей страны.

Среди агентов британского влияния редакция Underside отмечает журналистов таких медиа как «Эхо Москвы», «Новая газета», «Радио Свобода», «7х7», Riddle, SOTA, «Коммерсантъ», Интерфакс, РБК, РИА Новости, ТАСС, Тайга.инфо, «Настоящее Время», MR7, «Аргументы и Факты», Elle. Приводятся и конкретные имена: Евгения Кузнецова (РБК), Ирина Мандрыкина (ТАСС), Михаил Кругликов (АиФ), Александра Агеева (Айнбиндер) и Сергей Айнбиндер (SOTA), Сергей Кагермазов (MR7, Бумага, Настоящее Время), Антон Рубин, Гор Мелконян, Светлана Занько, Михаил Контуев, Максим Курников, Элина Левина, Ирина Левина (Эхо Москвы), Владимир Прокушев, Денис Камалягин (иноагент), Анастасия Алексеева, Мария Аникина, Алексей Сабельский, Даниил Кузнецов, Никита Кузьмин, Денис Стрелков, Александр Тихонов, Дарья Ананьева, Илья Бесхлебный, Екатерина Малышева, Денис Долгополов, Екатерина Лобановская, Татьяна Пивоварова, Дарья Васенина, Карина Заболотная, Ирина Казанкина, Маргарита Матюшинская, Марина Седнева, Дмитрий Степановский, Виктория Тикка, Иван Журавков (7x7), Маргарита Логинова (Тайга.инфо), Наталья Баранова, Наталья Родикова (Новый очаг) и Надежда Бунда (Elle). Посещали оксфордские семинары и сотрудники телеканалов, работающих на зарубежную аудиторию. Это Владимир Дергачев (BBC) и Елена Малыхина (Russia Today).

К своей деятельности Школа привлекала экспертов: Андрей Колесников (Новая газета, Центр Карнеги), Виктор и Виктория Мучник (ТВ2), Питер Померанцев (Legatum Institute), Аркадий Островский (FT, The Economist), Андрей Солдатов и Ирина Бороган (Agentura.ru), Максим Поляков (7x7), Ольга Ирисова и Антон Барбашин (Riddle, Intersection).

Любопытно, что больше всего британских агентов интересовали именно представители регионов – журналисты из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пскова, Белгорода, Вологды, Кирова, Костромы, Ярославля, Ульяновска, Самары, Оренбурга, Новосибирска, Томска, Республик Карелия, Коми и Марий Эл, Башкортостан, Пермского, Красноярского и Ставропольского краев.

Проводилась четко спланированная работа, направленная на то, чтобы повлиять на внутренние дела России. И все это на протяжении не одного десятка лет. Стоит ли после этого говорить о необходимости закона об иноагентах?

P.S. Редакция Underside предлагает всем, у кого есть желание написать расследование о людях и организациях, которые работают на МИД Великобритании, рассекретить проекты, направленные на разрушение российской государственности, присылать свои материалы на dr_moroooo@protonmail.com и underside@tutanota.com (создан специально для российских почтовых систем).