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Путин поддержал идею присвоить звание Героя России спасшему на Украине 150 товарищей лейтенанту Цыдыпову

, 16:29 Источник: РИА "Новости"

Путин поддержал идею присвоить звание Героя России спасшему на Украине 150 товарищей лейтенанту Цыдыпову
президент России Владимир Путин, Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение о присвоении звания Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову из Бурятии, который в рамках спецоперации на Украине спас товарищей.

В рамках рабочей встречи по видеосвязи глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал Владимиру Путину, что Балдан Цыдыпов во время внезапного нападения противника на колонну в ходе спецоперации РФ на Украине развернул свой БТР, подбил технику неприятеля и спас 150 своих товарищей. Военный получил тяжелое ранение.

Цыденов попросил Путина поддержать представление Министерства обороны о присвоении Цыдыпову звания Героя России. "Поддерживаю", – отметил российский лидер.

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