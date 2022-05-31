Лавров рассказал наследному принцу Бахрейна, как «вызревала» спецоперация

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31 мая 2022, 13:09 Источник: ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Российская военная спецоперация в Украине «вызревала» несколько лет. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров рассказал премьер-министру наследному принцу Бахрейна Сальману бен Хамаду бен Иса Аль Халифу в ходе своего визита в страну.

Министр поблагодарил принца за возможность объяснить, как «в ретроспективе вызревало решение о начале военной спецоперации».

В частности, он указал, что Россия еще в 2009 году предложила НАТО подписать соглашение о гарантиях безопасности как для членов самого альянса, так и для стран, которые не входят в него. Однако предложение не встретило понимания.

В свою очередь, Аль Халиф, говоря об украинском конфликте, выразил надежду, что Россия и Бахрейн смогут стать «продуктивными странами, помогая прекратить страдания всех народов не только в регионе, но и во всем мире».

Ранее Лавров объяснил, почему «замедлились» сроки спецоперации.