Лавров рассказал наследному принцу Бахрейна, как «вызревала» спецоперация

Российская военная спецоперация в Украине «вызревала» несколько лет. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров рассказал премьер-министру наследному принцу Бахрейна Сальману бен Хамаду бен Иса Аль Халифу в ходе своего визита в страну.
Министр поблагодарил принца за возможность объяснить, как «в ретроспективе вызревало решение о начале военной спецоперации».
В частности, он указал, что Россия еще в 2009 году предложила НАТО подписать соглашение о гарантиях безопасности как для членов самого альянса, так и для стран, которые не входят в него. Однако предложение не встретило понимания.
В свою очередь, Аль Халиф, говоря об украинском конфликте, выразил надежду, что Россия и Бахрейн смогут стать «продуктивными странами, помогая прекратить страдания всех народов не только в регионе, но и во всем мире».
Ранее Лавров объяснил, почему «замедлились» сроки спецоперации.