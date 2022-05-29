Лавров объяснил сроки спецоперации тем, что войска РФ выполняют приказ «категорически» избегать ударов по гражданским объектам

Российские военные, участвующие в спецоперации РФ в Украине, имеют приказ «категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре», поэтому операция занимает много времени, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу TF1 (Франция).
В ходе беседы с французскими журналистами Лавров утверждал, что атаки осуществляются только на военные объекты и «скопления техники и живой силы». По его словам, российские военные в этом плане действуют принципиально по-иному, нежели украинские, «которые используют гражданских людей в качестве живого щита».
Министр также подчеркнул, что задача российских подразделений - «отодвинуть украинскую армию <> за пределы Донецкой и Луганской областей».
Ранее Лавров опроверг слухи о плохом состоянии здоровья Владимира Путина.