Лавров объяснил сроки спецоперации тем, что войска РФ выполняют приказ «категорически» избегать ударов по гражданским объектам

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29 мая 2022, 22:55 Источник: ТАСС

Глава российского МИД Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Российские военные, участвующие в спецоперации РФ в Украине, имеют приказ «категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре», поэтому операция занимает много времени, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу TF1 (Франция).

В ходе беседы с французскими журналистами Лавров утверждал, что атаки осуществляются только на военные объекты и «скопления техники и живой силы». По его словам, российские военные в этом плане действуют принципиально по-иному, нежели украинские, «которые используют гражданских людей в качестве живого щита».

Министр также подчеркнул, что задача российских подразделений - «отодвинуть украинскую армию <> за пределы Донецкой и Луганской областей».

Ранее Лавров опроверг слухи о плохом состоянии здоровья Владимира Путина.