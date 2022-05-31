В Банке России допустили повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы

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31 мая 2022, 15:37 Источник: Банк России

Банк России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В Банке России отметили снижение реальных денежных доходов населения страны в первом квартале, а также допустили, что в ближайшие месяцы в РФ будет зафиксировано повышение уровня безработицы.

В Минэкономразвития ранее заявили, что безработица на территории Российской Федерации в текущем году вырастет до 6,7% после 4,8% в 2021 году. В ведомстве уточнили, что возврат к значениям прошлого года ожидается в 2025 году.

Отмечалось, что уровень безработицы в России в 6,8% в среднем за год в текущем году может стать максимальным с 2010 года, когда данный показатель был зафиксирован на уровне 7,3%.