Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий с 1 июня

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30 мая 2022, 13:31 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр России Михаил Мишустин, Russian Government / globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 30 мая, сообщил, что подписал постановление об индексации на 10 процентов МРОТ, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам с 1 июня.

Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что в целях поддержки более пятидесяти миллионов граждан в федеральном бюджете предусмотрено свыше 500 миллиардов рублей.

Глава правительства уточнил, что неработающие пенсионеры теперь будут в среднем получать каждый месяц более девятнадцати тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда превысит 15,2 тысячи рублей, а с повышением прожиточного минимума увеличатся ежемесячные пособия на ребенка до трех лет, а также на детей от трех до семнадцати лет в семьях с низкими доходами.