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Дмитрий Песков: власти России планируют проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 10% с 1 июня

, 13:15

Дмитрий Песков: власти России планируют проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 10% с 1 июня
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Власти Российской Федерации планируют проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 10% с 1 июня. На это, как передает ТАСС, в ходе беседы с журналистами указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Российские власти планируют проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 10% с 1 июня, одновременно с увеличением прожиточного минимума, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее на текущей неделе Песков отметил, что тема «сильного рубля» находится в зоне особого внимания правительства.

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