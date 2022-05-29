Почему Нацблоку Латвии прощаются оскорбления русскоязычных

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

29 мая 2022, 16:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Депутат Сейма от нацблока Янис Иесалниекс

Очередной раз представитель Нацблока Латвии депутат Сейма Янис Иесалниекс оскорбил русскоязычных страны – назвал их «оккупантами» и «поделился» своими детскими комплексами – мол, с пяти лет понимал, что есть латыши, а есть «оккупанты»…

Такое оскорбление было сказано с трибуны парламента! Совершенно официально! Об этом Балтийское бюро «Аргументы Недели» написало 28 мая. Как оказалось, история имеет продолжение…

Подобными высказываниями заинтересовалась служба безопасности Латвии. В том, что никаких серьезных последствий за унижение, дискриминацию, разжигание межнациональной розни г-ну Иесалниексу не будет – факт! Это позиция правительства Латвии, (национальной элитки) к русскоязычным жителям страны. Но! Видимо, кто-то из авторитетной службы шепнул «депутатику», что мол, ты перешел черты – извинись! И Янис Иесалниекс встал в «стойку» - «Яволь!» и попытался оправдать свои слова:

«Прошу прощения, если мое выступление в Сейме задело искренне лояльного Латвии представителя другой национальности. Это не было про вас. Не стоит ассоциировать себя с термином «оккупант». В Латвии им называют людей, которые выражают взгляды великорусского шовинизма и неуважительно относятся к латышам».

Ни единому слову не верю! Не единому! Вот почему… Депутат оскорбил русскоязычных с трибуны парламента, а извинился, как частное лицо в латышских социальных сетях. А это значит, что, выступая в Сейме г-н Иесалниекс высказывал точку зрения всей партии Нацблок! Не надо думать, что он все это сделал «без разрешения» и поощрения националистической коалиции! Более того, ничего нового он не сказал – уже более двадцати лет эти молодчики-нацисты окрестили русскоязычный народ - «оккупантами»… Правда, говорили они об этом завуалированно… А вот сейчас открыто. Почему? Могу сказать точно, что оскорбления и открытая ненависть к русскоязычным Латвии напрямую зависит от успешности спецоперации! Однозначно! Я пробовала анализировать – как только был «ранен» крейсер «Москва» и об этом радостно написали украинские СМИ, а латышские с энтузиазмом подхватили, то вся ненависть вылилась на русскоязычных – моментально стали «писаться» законопроекты, что надо бы выгнать из Латвии всех граждан России с видом на жительство! А уж, о контролируемых Нацблоком латышских СМИ, увы, и говорить не приходится – столько помоев, оскорблений русскоязычные люди, даже «не знали» о себе… Это один только пример! А вот, как только «ребятки» из «Азова», (запрещенная организация в России) были «выкурены» из убежищ, а Красный Лиман – взят войсками РФ, то и ситуация в «латышеских» СМИ, как рупора националистической «элитки», стала меняться – да, лезет дерьмо еще из уст националистов, но тут и извинения, да и пресса вдруг стала писать, что, мол, украинские беженцы собираются уезжать из Латвии, а потому как денег у государства больше нет, чтобы устраивать им безбедную жизнь в стране, да и на прокорм финансов не осталось, а крутые отели не могут (не хотят) селить у себя гостей из Украины… И даже, какой пассаж, привели пример украинской беженки, которая заявила, что «она у себя работала бухгалтером, а тут ей предлагают полы мыть, а у нее высшее образование!» Да, как же «посмели» предложить украинской диве толчки мыть!!! Это русскоязычным можно предлагать только! Они же стерпят! Вот так успешность спецоперации влияет на здоровье, жизнь русскоязычных Латвии. Если коротко!

Почему Нацблоку Латвии сходит с рук практически нацистские высказывания, которые касаются исключительно русскоязычных?

Да потому, что нацизм есть в полном его проявлении! Давайте обратимся к истории, например, старые названия городов Латвии – нынешний Екабпилс назывался Якобштад, Варакляны – Варкланд, Гулбене - Шваненбург, Алуксне - Мариенбург, Ливаны – Ливенгоф, Плявиняс – Штокмансгоф, Салдус – Фрауэнбург, Яунеглава – Фридрихштадт и т.д.

Узрели. О чем речь? Название же все сплошь немецкие! И перечислять можно до бесконечности…

Так странно было бы думать, что вдруг у титульных «любовь» к русскоязычным проснется! Жили же они при немцах, неважно, что в батраках ходили, но все же свое! Да и немецкие бароны не брезговали латышскими крестьянками – детки народились. Вот и решили титульные, что они элитка, раз кровушку их «разбавили». Вот и мстят русским за то, что «изменили» их жизнь своим присутствием.

А если учесть, теперь секрета нет, что у Латвии нынешний хозяин – США, то все становится предельно ясно! Ну, не получается у «рьяных» американцев навязать России свои правила – послали русские их далеко и надеюсь, что надолго! А тут маленькая страна, которая готова исполнить все, что скажет США! Попробуй не сказать! Тут все процессы контролирует, «посаженное» на главные посты, американское правительство… Хоть и служит элитка американцам, но хозяин руку с пульса не снимает, потому как маленькая Латвия граничит с Россией!

Потому и шествуют латышские эсэсовцы 16 марта, а Европа смотрит на это сквозь пальцы – пусть, мол, ходят – они же истребляли русских – «херои!»

Такое отношение к русским будет до тех пор, пока существует обыкновенный фашизм! И тут речь не о том, а какое, мол, дело России до Латвии? Во-первых, тут достаточно много проживают г-дан РФ, русских неграждан, существует территориальный вопрос – граница, где стянуты войска НАТО… Но главное – о какой свободе и независимости идет речь, когда есть хозяин? Миру диктуют волю только большие страны, а маленькие выбирают к кому примкнуть! И другого не будет! Латвия выбрала США! Вот и живет по установленным внешним правилам большого государства! Очевидно!