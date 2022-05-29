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Синоптик Цыганков спрогнозировал потепление в столичном регионе 31 мая – 1 июня

, 13:00

Синоптик Цыганков спрогнозировал потепление в столичном регионе 31 мая – 1 июня
лето в Москве, pixabay.com

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков в рамках беседы с журналистами в воскресенье, 29 мая, рассказал о потеплении в столичном регионе на следующей неделе.

Анатолий Цыганков сообщил, что в Московскую область идет теплый воздух. Сегодня в регионе проходят остатки атмосферного фронта, вследствие чего ожидаются переменная облачность, дождь местами и температура от плюс 16 до плюс 18 градусов.

В беседе с RT синоптик призвал жителей столицы ожидать небольшие дожди и облачную погоду до пятницы. По словам Цыганкова, 31 мая – 1 июня в Москве и Подмосковье немного потеплеет – столбики термометров будут показывать до плюс 21 градуса.

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