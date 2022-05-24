Эксперт Леус рассказал об изменениях в погоде за последние 30 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

24 мая 2022, 20:51

Фото: pixabay.com

В эфире «Вечерней Москвы» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил об изменениях, прошедших за 30 лет в сфере погоды.



Дело в том, что нормой является средняя величина, на данный момент, 30-ти летних исследований, которые постоянно обновляются и пополняются новыми данными.



В чем состоят изменения, которые произошли за упомянутый период? Например, в Москве январь считается самым холодным месяцем года, однако и он стал теплее на три градуса, а июль жарче на 1,5.



«Климатические сезоны тоже сдвигаются, но это не говорит о том, что не будет зимы. Если весна раньше начиналась 27 марта, то теперь 24 марта по новым нормам. Летний период, когда среднесуточная температура выше +15 градусов, увеличился на 4 дня. Но это не говорит о том, что в этом году даты будут совпадать», - пояснил эксперт.