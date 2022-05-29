Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

В Непале пропал с радаров самолет, на борту которого было 22 человека

, 12:22 Источник: РИА Новости

В Непале пропал с радаров самолет, на борту которого было 22 человека
Российский самолёт, фото: Serge Milansky/Russian Look, globallookpress.com
Самолет с 22 людьми на борту пропал в Непале, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Kathamandu Post. 
Самолет пропал с радаров в 10.07, на место предполагаемого крушения был отправлен вертолёт, однако операцию пришлось приостановить из-за плохой погоды. 

«Как только погода улучшится, вертолёт начнёт воздушные операции», — сообщил представитель местных властей Чиранджиби Рана. 
Ранее сообщалось, что во Флориде самолёт посадил пассажир без опыта полётов.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Реджеп Эрдоган: США и силы коалиции продолжают поставлять вооружение террористическим организациям в Сирии

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган обвинил силы коалиции, особенно США, в поставках вооружения, снаряжения и боеприпасов террористическим организациям в Сирии и заявил о том, что Турция решительно настроена «искоренить терроризм» и для борьбы с терроризмом не намерена получать разрешение у кого-либо, включая США.

Общество

Политика