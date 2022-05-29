В Непале пропал с радаров самолет, на борту которого было 22 человека

Самолет с 22 людьми на борту пропал в Непале, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Kathamandu Post.

Самолет пропал с радаров в 10.07, на место предполагаемого крушения был отправлен вертолёт, однако операцию пришлось приостановить из-за плохой погоды.





«Как только погода улучшится, вертолёт начнёт воздушные операции», — сообщил представитель местных властей Чиранджиби Рана.