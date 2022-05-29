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Аргументы Недели Общество 13+

Читатели Der Spiegel раскритиковали Владимира Зеленского за его нежелание проводить мирные переговоры

, 11:27 Источник: радио Sputnik

Читатели Der Spiegel раскритиковали Владимира Зеленского за его нежелание проводить мирные переговоры
MAGO/Jens Schulze, globallookpress.com
Читатели немецкого издания Der Spiegel прокомментировали призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца начать переговоры Украины с Россией. Об этом пишет радио Sputnik.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал президента РФ Владимира Путина начать переговоры с Владимиром Зеленским. Читатели немецкого журнала прокомментировали заявление Шольца, они пришли к выводу, что призывать к мирным переговорам надо Зеленского, который требует оружия у Запада.
Так, один из пользователей заявил:«Зеленский не хочет мира, он хочет стать важным военачальником за счет мирового сообщества. Путин предложил переговоры по поставкам пшеницы».
«Зеленский не хочет ни перемирия, ни переговоров. Он предпочитает больше оружия, а Байден уже открывает следующий раунд эскалации», – подчеркнул Juergen4711HH.
Ранее бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил опасения, что конфликт на Украине может закончиться Третьей мировой войной, поэтому все усилия должны быть направлены на переговоры.

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