Читатели Der Spiegel раскритиковали Владимира Зеленского за его нежелание проводить мирные переговоры

Читатели немецкого издания Der Spiegel прокомментировали призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца начать переговоры Украины с Россией. Об этом пишет радио Sputnik.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал президента РФ Владимира Путина начать переговоры с Владимиром Зеленским. Читатели немецкого журнала прокомментировали заявление Шольца, они пришли к выводу, что призывать к мирным переговорам надо Зеленского, который требует оружия у Запада.

Так, один из пользователей заявил:«Зеленский не хочет мира, он хочет стать важным военачальником за счет мирового сообщества. Путин предложил переговоры по поставкам пшеницы».