Читатели Der Spiegel раскритиковали Владимира Зеленского за его нежелание проводить мирные переговоры

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Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил, что жители Одессы и Николаева ждут освобождения от националистов
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