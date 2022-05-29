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Аргументы Недели Общество 13+

Депутат Госдумы Чернышов попросил главу Минцифры блокировать донаты для трэш-стримеров

, 09:42 Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы Чернышов попросил главу Минцифры блокировать донаты для трэш-стримеров
Silas Stein/dpa, globallookpress.com
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать систему, которая блокировала бы донаты треш-стримерам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на письмо политика.
В письме министерству указывается, что такие трансляции связаны с «насилием и издевательствами над людьми». По мнению Чернышова, такие стримы надо пресекать, поскольку они пропагандируют жестокость и насилие. В качестве сдерживающих мер вице-спикер ГД предложил создать систему совместно с Росмониторингом, которая бы блокировала донаты создателям подобного контента на трансляциях. 
Ранее сообщалось, что китайским подросткам и детям младше 16 лет запретили проводить видеотрансляции в Интернете. 

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