Депутат Госдумы Чернышов попросил главу Минцифры блокировать донаты для трэш-стримеров

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать систему, которая блокировала бы донаты треш-стримерам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на письмо политика.

В письме министерству указывается, что такие трансляции связаны с «насилием и издевательствами над людьми». По мнению Чернышова, такие стримы надо пресекать, поскольку они пропагандируют жестокость и насилие. В качестве сдерживающих мер вице-спикер ГД предложил создать систему совместно с Росмониторингом, которая бы блокировала донаты создателям подобного контента на трансляциях.