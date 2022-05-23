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Аргументы Недели В мире 13+

Китайским подросткам и детям запретили проводить стримы в Интернете

, 10:07

Китайским подросткам и детям запретили проводить стримы в Интернете

Китайским подросткам и детям младше 16 лет запретили проводить видеотрансляции в Интернете.  Пользователи с 16 до 18 лет должны будут получать разрешение взрослых на проведение стрима - родителей или опекунов. Причём авторизоваться на стриминговых платформах можно теперь только по реальным фамилии и имени.

Поводом для такого ужесточения стали случаи так называемой негативной популярности, когда своими действиями юные звёзды интернета подают плохой пример. Например, поедание чего-либо перед камерой, что приводит к ожирению, либо в 2018 году несовершеннолетние демонстрировали публично свою незапланированную беременность, а потом и рождённого ребёнка.  

Если у контролирующих органов появится подозрение в негативной популярности ребёнка, за его аккаунтом будет усилен контроль. Соответственно, несовершеннолетние также будут лишены возможности монетизации своей популярности. Причём контролировать нововведение будут как государственные органы, так и владельцы стриминговых сервисов. Для юных зрителей китайского сегмента интернета будет фильтроваться контент согласно возрасту.

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