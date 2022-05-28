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Крымская епархия проголосовала против независимости УПЦ и останется в подчинении патриарха Кирилла

, 19:10 Источник: ТАСС

Крымская епархия проголосовала против независимости УПЦ и останется в подчинении патриарха Кирилла
Патриарх Кирилл, Federation Council of Russia/globallook.com

Севастопольская и Крымская епархия на соборе Украинской православной церкви единогласно проголосовала против независимости УПЦ и остается в подчинении Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорится в заявлении епархии, размещенной на ее сайте.

«Делегация Симферопольской и Крымской епархии единогласно проголосовала против принятия постановления Собора и предложенных поправок в Устав об управлении Украинской православной церкви. Симферопольская и Крымская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», - сказано в заявлении.

Накануне Собор канонической Украинской православной церкви объявил о самостоятельности и независимости от РПЦ. Таким образом он выразил свое несогласие с позицией патриарха Кирилла по военной спецоперации России в Украине. 

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