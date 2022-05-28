Русский союз Латвии: Если свободе поставили памятник, значит она умерла?

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28 мая 2022, 18:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: РСЛ

Русский союз Латвии подал очередную заявку на проведение акции против сноса памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, и, как водится в Латвии, ее отклонили. Уже второй раз. Отметим, что пикет за снос памятника Освободителям Риги прошел с многочисленными разрешениями, и под «покровительством» Нацблока, премьера Латвии Кришьяниса Кариньша и президента Эгилса Левитса.

Акция в защиту памятника Освободителям Риги должна была состояться сегодня – 28 мая возле монумента. Ее запретили! Но латвийцы, кому дорога память тех, кто воевал с нацизмом, пришли к монументу в парк Победы.

Власти, несомненно, догадывались, что люди придут к памятнику Освободителям Риги, и… подстраховались – стянули силы Госполиции Латвии с указом – «реагировать, если кто-то сегодня не будет соблюдать запрет на шествие или пикет против сноса памятника!»

Уже в 12:30 сотрудники полиции задержали в парке Победы женщину, у которой не было документов, удостоверяющего личность. Дальше – больше! Еще были задержаны люди…

Важно, что не только рядом с памятником присутствуют правоохранительные органы, но и люди в штатском – видимо, «затесались» под шумок, чтобы выявить «врагов»!

Люди собирались возле памятника… Не высказывали свое мнение, а ждали – будет ли мероприятие или нет! Его не разрешили! Сотрудники полиции разъясняют людям «политику государства» и призывают покинуть парк Победы.

Вот вам и латвийская демократия, которая основана на дискриминации, страхе и трусости! Как же боятся правящие националисты мощный монумент Освободителям Риги! Он им внушает ужас! Как же они боятся памяти русского солдата, победившего нацизм! Все, что можно запретили! А люди идут к памятнику! Это ответ националистам от отпрысков победившего солдата!!! Проиграли, г-да, поклонники латышских легионеров СС! Память сильна у людей! Вера в правду, добро сильна!

Русский союз Латвии решил иным способом высказать свое мнение – возложить цветы с траурной ленточкой к памятнику Свободы (Милде), который является святыней для латышей, и где проходит шествие латышских легионеров СС и их потомков. В знак того, что демократия в Латвии уже похоронена.

«Если власти нашей страны сейчас не остановятся в упертом желании отомстить своим же русскоязычным соседям, таким же латвийцам, если продолжат всеми возможными способами избегать разумного диалога, если с трибуны Сейма и впредь будут произноситься речи, намекающие на этнические чистки в стране, то до гибели демократии и свободы в стране осталось совсем недолго. Сегодня запрещено наше шествие за мир, единое общество в Латвии и против сноса памятников героям и жертвам Второй мировой войны. Мы не будем устраивать незаконные мероприятия, но выразить свое отношение в стране к происходящему не может запретить ни Рижская дума, ни суд!» - говорится в обращении РСЛ.

Мое личное мнение: договориться дипломатично с националами невозможно! Это показывает история! Только волевые действия и сила авторитета может изменить ситуацию! Иного выхода нет! Иначе возникнут серьезные проблемы…

Я вот думаю, а бедная же Латвия! То, в «древние» времена коренное население служило батраками у немецких баронов, то «оккупация» советами перед ВОВ, то американское правительство с его указаниями, как жить латышам в настоящее время…

Так была ли когда-нибудь Латвия свободна?