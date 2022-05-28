Военный эксперт Литовкин считает, что отмена предельного возраста для службы по контракту укрепит российскую армию

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28 мая 2022, 18:12 Источник: RT

Российские военные в Мариуполе, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Закон, отменяющий предельный возраст для военной службы по контракту, подписанный в субботу Владимиром Путиным, укрепит российскую армию и повысит ее боеспособность. Такое мнение в беседе с RT высказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, отмена возрастных ограничений даст возможность привлечь в Вооруженные силы РФ опытных профессионалов с высшим инженерным и средним специальным образованием. Их опыт и знания могут быть применены там, где речь идет об эксплуатации высокотехнологичного оборудования, применении искусственного интеллекта.

«Такие должности востребованы в армии, и привлечение таких людей в вооруженные силы будет полезно», — сказал Литовкин.

Ранее военные эксперты рассказали о мобилизации в России и Украине.