Латвийского актера Ивара Калниньша некорректно процитировали СМИ

Представлять латвийского актера Ивара Калниньша российскому зрителю, конечно, без надобности. Большую часть своей карьеры он провел в России. Спецоперация изменила жизнь латышского актера – он «закончил все отношения с Россией».
Буквально пару-тройку дней назад, Ивар Калниньш высказал свою точку зрения латвийским СМИ (популярная программа «900 секунд - прим. авт.). Вопрос журналисты задали актеру конкретный – «Что изменилось в его жизни с начала спецоперации?»
Г-н Калниньш ответил, что «более половины проектов, в которых он участвовал вне Латвии, связаны с Украиной:
«Конечно, теперь проекты с украинцами приостановлены, потому что физически невозможно».
В отношении сотрудничества с Россией актер заявил: «С украинцами у меня проекты еще будут, как только ситуация успокоится. А вот с Россией я закончил все отношения. Сам туда не звоню – не хочу разочаровываться в людях».
25 мая «Аргументы Недели» опубликовали статью – «Актер Иварс Калниньш: С Россией я закончил все отношения», где процитировали публичное высказывание латышского актера (читайте выше!).
К сожалению, многие российские СМИ, которые «позаимствовали» (перепечатали) данную информацию, некорректно процитировали слова Ивара Калниньша, приписав ему слова и личное мнение журналиста Балтийского бюро «Аргументы Недели» о том, что «якобы актер не доволен Чулпан Хаматовой, которая осуждала действия российских властей сперва, а теперь, по слухам, готова вернуться в Россию, потому как в Латвии маленькие зарплаты и все дорого»…
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Более того, личное мнение журналиста «АН» - «Да уж, уходят громко хлопнув дверью, а возвращаются на цыпочках», приписали Ивару Калниньшу!
Это личное мое мнение, как журналиста, человека, которое не имеет никакого отношения к актеру! Он не говорил ничего подобного, а только то, что четко написано в статье от 25 мая и заключено в кавычках - прямая речь Ивара Калниньша!
Подведем итог: Г-н Калниньш не обсуждал с латышскими СМИ Чулпан Хаматову и не высказывался о ее пребывании в Латвии!
Огромная просьба!!! Если можно, то прямую речь, которая в кавычках не путать с личным мнением журналиста, которое имеет место быть! Пожалуйста! А то некорректно получается…