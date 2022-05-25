Актер Иварс Калниньш: С Россией я закончил все отношения

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25 мая 2022, 16:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: globallookpress.com

Популярного латышского актера Ивара Калниньша прекрасно знают в России, потому как большую часть своей карьеры он провел в РФ – снимался в советских, а потом и российских фильмах. Февральские события, видимо, изменили жизнь актера – он забыл, что своей известностью и деньгами он обязан именно России.



Актер Иварс Калниньш долго молчал о событиях на Украине, но в Латвии невозможно оставаться «в стороне» - кто угодно требует ответа – «Ты на стороне России или Украины?» Пришло время публично высказаться и Ивару Калниньшу:



«У меня более половины проектов, в которых я участвую вне Латвии, связаны с Украиной. Конечно, теперь проекты с украинцами приостановлены, потому что физически невозможно. Но с украинцами у меня проекты еще будут, как только ситуация успокоится, а вот с Россией я закончил все отношения. Сам туда не звоню – не хочу разочаровываться в людях».



Главное, чтобы те, кто сейчас поливает Россию помоями помнили это! А то получится как с латвийским режиссером Алвисом Херманисом, который в 2014 году, после присоединения Крыма к России заявил: «Ноги моей в этой Москве не будет!» А гляди-ка, вдруг переобулся в полете, да и «рванул» с удовольствием до белокаменной, аж челом бил перед президентом России Владимиром Путиным посредством друзей, чтобы поработать да заработать, да пиар получить – мол, в самой Москве спектакли ставил! Нынче же ярость к России бьет у г-на Херманиса через край! Да и «великая» Зулейха-Хаматова, которая все свои глаза не откроет, уже начала задумываться, а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию, потому как все тут дорого, а зарплата в театре у русофоба Херманиса и тысячи евро не наскребет, да и службы ответственные требуют ее публичного выступления против России, а это, конечно, бесплатно… А Чулпаша, видать, не привыкла бесплатно проводить «творческие вечера»…



Да уж, уходят громко хлопнув дверью, а возвращаются на цыпочках… Обрыдло мне все это, господа!