Представитель МИД РФ Захарова: если Запад где и первый, то только в очереди в ад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад сделал достаточно для того, «чтобы вписать их в очередь в ад».

По словам Захаровой, США и их союзники пытаются выдать неприязнь к России, как общемировую, хотя это не так. Она также добавила, что репутация у стран запада потеряна, а их действий в новейшей истории хватит для того, «чтобы вписать их в очередь в ад»