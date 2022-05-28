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Представитель МИД РФ Захарова: если Запад где и первый, то только в очереди в ад

, 15:01 Источник: радио Sputnik

Представитель МИД РФ Захарова: если Запад где и первый, то только в очереди в ад
MFA Russia/Twitter.com, globallookpress.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад сделал достаточно для того, «чтобы вписать их в очередь в ад». 
По словам Захаровой, США и их союзники пытаются выдать неприязнь к России, как общемировую, хотя это не так. Она также добавила, что репутация у стран запада потеряна, а их действий в новейшей истории хватит для того, «чтобы вписать их в очередь в ад»
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не блокирует иностранные суда. 

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