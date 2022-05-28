Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Представитель МИД Захарова: американские послы требуют блокировки российских СМИ за границей

, 14:09 Источник: радио Sputnik

Представитель МИД Захарова: американские послы требуют блокировки российских СМИ за границей
Мария Захарова, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские послы требуют заблокировать за границей российские СМИ. Об этом пишет радио Sputnik.
«У американских послов за границей новая забава – в истеричной манере требуют от стран заблокировать работу российских СМИ. Вот она во всей красе диктатура либерализма», — сообщила Захарова.
Ранее Мария Захарова заявила, что российские военные не блокировали иностранные суда, как утверждают официальные представители других государств.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика