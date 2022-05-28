Представитель МИД Захарова: американские послы требуют блокировки российских СМИ за границей

«У американских послов за границей новая забава – в истеричной манере требуют от стран заблокировать работу российских СМИ. Вот она во всей красе диктатура либерализма», — сообщила Захарова.

оссийские военные не блокировали иностранные суда, как утверждают официальные представители других государств. Ранее Мария Захарова заявила , что р