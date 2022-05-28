Губернатор Приморья Кожемяко: я искренне рад оказаться в базе «Миротворца»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко искренне рад, что его внесли в список украинского сайта «Миротворец». Об этом он сообщил в своём Telegram.

В видеосообщении Кожемяко говорит, что на этом ресурсе публикуют «очень много достойных людей», поэтому он «искренне рад к ним присоединиться».

«Миротворец» — это сайт, который публикует «изменников родины», обнародует информацию об ополченцах из ЛДНР. Губернатора Кожемяко туда внесли из-за посещения Донецкой народной республики, Донбасса.