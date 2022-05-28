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Губернатор Приморья Кожемяко: я искренне рад оказаться в базе «Миротворца»

, 09:20 Источник: РИА Новости

Губернатор Приморья Кожемяко: я искренне рад оказаться в базе «Миротворца»
Zamir Usmanov/Global Look Press
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко искренне рад, что его внесли в список украинского сайта «Миротворец». Об этом он сообщил в своём Telegram.
В видеосообщении Кожемяко говорит, что на этом ресурсе публикуют «очень много достойных людей», поэтому он «искренне рад к ним присоединиться».
«Миротворец» — это сайт, который публикует «изменников родины», обнародует информацию об ополченцах из ЛДНР. Губернатора Кожемяко туда внесли из-за посещения Донецкой народной республики, Донбасса. 
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала сообщение о внесении бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в базу сайта «Миротворец».

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