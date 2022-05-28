Власти Херсонской области: граница с подконтрольными Украине территориями закрыта в целях безопасности

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28 мая 2022, 07:33 Источник: РИА Новости

Mihir Melwani/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Границы Херсонской области с подконтрольными Украине регионами закрыта из-за высокого уровня опасности, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Стремоусов заявил, что на данный момент границу пришлось закрыть из-за высокого уровня опасности: систематических обстрелов ВФУ, кражи мужчин в ряды ВСУ.

«Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно...Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить на Украину, ни под каким предлогом», — заявил замглавы военно-гражданской администрации. (Цитата по РИА Новости)

Он также добавил, что из Херсонской области можно попасть в Крым, освобожденную часть Запорожской области и оттуда в ДНР.

На данный момент Херсонская область освобождена и подконтрольна российским войскам.

Ранее заместитель председателя Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что большинство жителей подконтрольных России территорий, хотят получить российское гражданство.