Борису Джонсону стоит «умерить свои имперские амбиции», время Великобритании прошло, так прокомментировал создание альянса против России член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеко.

Цеков заявил, что Джонсону стоит умерить свои амбиции в отношении создания русофобского альянса. Член Совфеда РФ добавил, что чем быстрее Джонсон уйдет с поста, тем меньше вероятность у Британии попасть в военный конфликт.

«Джонсону пора угомониться и умерить свои имперские амбиции», — заявил РИА Новости сенатор.

Также политик выразил уверенность, что даже если дело дойдет до создания союза против России, то «Турция не пойдёт на такую авантюру».