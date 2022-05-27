Пушилин: называть «единую сумму» ущерба ДНР пока рано

Вывести единую сумму ущерба ДНР пока невозможно, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина.

Пушилин заявил, что оценить ущерб ДНР от ВФУ пока невозможно, поскольку территории Донецкой народной республики «ещё не освобождена». Он добавил, что такие города, как Красноармейск, Доброполье, Артёмовск ещё только предстоит освободить от киевского режима. Они также понесут ущерб.