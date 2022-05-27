Пушилин: на территории ДНР находятся свыше 5 тысяч пленных украинских боевиков

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27 мая 2022, 10:52

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На территории Донецкой народной республики находятся свыше 5 тысяч пленных украинских боевиков. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, озвучил руководитель ДНР Денис Пушилин.

«Более 5 тысяч пленных украинских боевиков находятся на территории ДНР, сообщил Пушилин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Денис Пушилин отметил, что жители Мариуполя не хотят восстанавливать металлургический комбинат «Азовсталь» из экологических соображений. По словам политического деятеля, предприятие не позволяло городу стать курортным.