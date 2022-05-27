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Аргументы Недели Общество 13+

NYT: США, Европа и Киев имеют разное видение «победы» на Украине

, 11:03 Источник: РИА Новости

NYT: США, Европа и Киев имеют разное видение «победы» на Украине
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
США, Европа и Киев имеют разное видение дальнейшего развития событий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание New York Times (NYT).
В издании отмечается, что между Соединенными штатами, Европой и Киевом возникли разногласия относительно дальнейших шагов в спецоперации на Украине. Впервые за три месяца с начала военных действий главы государств имеют разное представление о «победе» и способах ее достижения. 
В материале сказала, что основой разногласий является спорный тезис:«положить ли конец тридцатилетнему проекту по интеграции России».
Внешние разногласия можно заметить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. К примеру, украинский посол в Берлине Андрей Мельник обвинил канцлере Германии Олафа Шольца в безынициативности по отношению к украинскому кризису.

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