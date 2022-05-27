США, Европа и Киев имеют разное видение дальнейшего развития событий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание New York Times (NYT).

В издании отмечается, что между Соединенными штатами, Европой и Киевом возникли разногласия относительно дальнейших шагов в спецоперации на Украине. Впервые за три месяца с начала военных действий главы государств имеют разное представление о «победе» и способах ее достижения.

В материале сказала, что основой разногласий является спорный тезис:«положить ли конец тридцатилетнему проекту по интеграции России».