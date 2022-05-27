Власти Скадовского района: Киев прикрывал скупку и разорение курортных зон под Херсоном

Оздоровительные комплексы в Скадовске были выкуплены частными организациями по сильно заниженной цене, сообщает РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Скадовского района Херсонской области Татьяна Калиновская.

Калиновская заявила, что в 2014 году частная организация под защитой народного депутата Украины оценила детский оздоровительный комплекс в 150 тысяч рублей. Такие же махинации со стороны Киева были проведены и с другими базами отдыха. На данный момент все выкупленные объекты заброшены.

Татьяна Калиновская добавила, что «объекты надо национализировать», а затем привлекать инвесторов для развития курортного города.

Скадовск является детским курортом с 2010 года, однако поступлений от киевских властей для ежегодного развития инфраструктуры не поступало.