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Власти Скадовского района: Киев прикрывал скупку и разорение курортных зон под Херсоном

, 08:44 Источник: РИА Новости

Власти Скадовского района: Киев прикрывал скупку и разорение курортных зон под Херсоном
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Оздоровительные комплексы в Скадовске были выкуплены частными организациями по сильно заниженной цене, сообщает РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Скадовского района Херсонской области Татьяна Калиновская.
Калиновская заявила, что в 2014 году частная организация под защитой народного депутата Украины оценила детский оздоровительный комплекс в 150 тысяч рублей. Такие же махинации со стороны Киева были проведены и с другими базами отдыха. На данный момент все выкупленные объекты заброшены.
Татьяна Калиновская добавила, что «объекты надо национализировать», а затем привлекать инвесторов для развития курортного города. 
Скадовск является детским курортом с 2010 года, однако поступлений от киевских властей для ежегодного развития инфраструктуры не поступало. 

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