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Аргументы Недели Общество 13+

Не стало одного из основателей Depeche Mode Эндрю Флетчера

, 22:56

Не стало одного из основателей Depeche Mode Эндрю Флетчера
Эндрю Флетчер/ из открытых источников

Администрация музыкальной группы Depeche Mode сообщила в четверг о смерти одного из её основателей — клавишника Эндрю Флетчера. Музыканту было 60 лет.

 «Мы шокированы и чрезвычайно опечалены безвременной кончиной нашего дорогого друга, семьянина и участника нашей группы Энди Флетчера», − значится в сообщении, которое музыканты и администраторы распространили в социальных сетях.

Ранее стало известно о смерти известного американского киноактёра Рэя Лиотты. Он умер в четверг, 26 мая, в возрасте 67 лет.

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