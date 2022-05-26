Deadline: ушёл из жизни американский актёр Рэй Лиотта

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26 мая 2022, 22:47

Рэй Лиотта, актёр/ из открытых источников

Известный американский киноактёр Рэй Лиотта умер в четверг, 26 мая, в возрасте 67 лет. Зрители знают его по роли в «Славных парнях». Как отметили авторы Deadline, артист ушёл во сне в Доминиканской Республике, здесь он снимался в фильме «Опасные воды».

«По данным Deadline, он умер во сне в Доминиканской Республике, где снимался фильм «Опасные воды», − значится в статье.

Как известно, Рэй Лиотта, актёр и продюсер, родился в 1954 году в Нью-Джерси. Популярность ему принесла роль в криминальной драме Мартина Скорсезе «Славные парни» (Goodfellas, 1990). Запомнился он также и в картине «Дикая штучка» (Something Wild, 1986) режиссера Джонатана Дэмми.

Любители видеоигр знают, что его голосом в 2002 году разговаривал персонаж GTA Vice City Томми Верчетти.