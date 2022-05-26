На дефиле местных производителей одежды и фильм зовет администрация Волгограда

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26 мая 2022, 13:02

Фото администрация Волгограда

В День российского предпринимательства волгоградцев приглашают на дефиле от местных производителей одежды и показ фильма. 26 мая на верхней террасе Центральной набережной пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства.

Праздничные мероприятия откроются церемонией награждения победителей конкурса предпринимателей «Царицынский бизнес». Призерами конкурса становятся бизнесмены, которые внесли наиболее заметный вклад в развитие города, успешно развивают свой бизнес и создают новые рабочие места. Всего в текущем году от хозяйствующих субъектов поступило свыше 50 заявок на участие в конкурсе.

В 14:00 на площадке у фонтана «Искусство» начнет работу выставка-продажа товаров от местных производителей промышленных и продовольственных товаров и мастеров народных промыслов. Волгоградцам представят посуду из литого алюминия, мебель из ротанга, поделки и элементы декора из бетона и гипса, одежду и текстиль, сувениры из натурального стабилизированного ягеля и лаванды, а также другую продукцию. Гости праздника смогут увидеть показ-дефиле от местных производителей одежды.

Завершит празднование концерт с участием солистов МУК «Волгоградконцерт», коллектиав «Комбо-джаз-бэнд», с вокальными номерами выступят студенты консерватории имени П.А. Серебрякова и другие коллективы. Также будет организован показ фильма, посвященного российским предпринимателям. Начало показа в 19:30.