Nike не будет продолжать деловое соглашение с российской компанией

Nike решили не продолжать соглашение с Inventive Retail Group (IRG). Этой компании принадлежит самая большая сеть магазинов американского ретейлера. Об этом сообщает «Профиль».
«Компания Nike не стала продлевать франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ретейлера. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на "Nike в ближайшие месяцы не сможет осуществлять поставки в Россию, поэтому по мере истощения запасов IRG придется закрыть магазины под этим брендом», – пишет президент IRG Тихон Смыков в письме сотрудникам компании.
Для президента компании эта новость также оказалась ударом. Как подтверждает PR-директор IRG Людмила Семушина, поставки продукции прекратились, а товар стал дефицитным.
Компания не будет продлевать и заключать новые соглашения. Однако сотрудники Nike будут получать свои зарплаты.
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