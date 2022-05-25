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Аргументы Недели Общество 13+

Nike не будет продолжать деловое соглашение с российской компанией

, 19:10

Nike не будет продолжать деловое соглашение с российской компанией
Фото: pixabay.com

Nike решили не продолжать соглашение с Inventive Retail Group (IRG). Этой компании принадлежит самая большая сеть магазинов американского ретейлера. Об этом сообщает «Профиль».

«Компания Nike не стала продлевать франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ретейлера. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на "Nike в ближайшие месяцы не сможет осуществлять поставки в Россию, поэтому по мере истощения запасов IRG придется закрыть магазины под этим брендом», – пишет президент IRG Тихон Смыков в письме сотрудникам компании.

Для президента компании эта новость также оказалась ударом. Как подтверждает PR-директор IRG Людмила Семушина, поставки продукции прекратились, а товар стал дефицитным.

Компания не будет продлевать и заключать новые соглашения. Однако сотрудники Nike будут получать свои зарплаты.

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