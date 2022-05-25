МЧС ДНР вывозит в рефрижераторах тела убитых украинских боевиков с завода «Азовсталь» − Киеву свой «груз 200» не нужен

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25 мая 2022, 19:11

МЧС ДНР/ сайт ведомства

Как известно, с территории мариупольского завода «Азовсталь» за последнее время сдались более 2 тысяч боевиков ВСУ и полка «Азов» (запрещён на территории РФ). Однако в подземельях комбината продолжает оставаться большое количество убитых террористов. Некоторые останки находились в подвалах более двух месяцев.

Киев этих своих «защитников» забирать не хочет. Информацию сообщили в МЧС ДНР, добавив, что Киев не признаёт эти свои потери. Поэтому многие тела, вероятно, не получится опознать и передать семьям. Сюжет с места событий от военкоров строго +18.

Республиканское ведомство приняло решение самостоятельно вывозить останки противника в рефрижераторах для решения об их дальнейшем месте захоронения.

Ранее в сети появилось обращение солдат территориальной обороны из Черкасс, которые отказались выполнять боевые задачи, можно сказать они последовали за своими товарищами из 115 бригады.