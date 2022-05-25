Почему бойцы черкасского батальона территориальной обороны отказались воевать

Аргументы Недели → Армия 13+

25 мая 2022, 18:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В сети появилось обращение солдат территориальной обороны из Черкасс, которые отказались выполнять боевые задачи, можно сказать они последовали за своими товарищами из 115 бригады.

Теробороновцы из Черкасс проявили неповиновение и сняли ролик, на котором обратились к украинской общественности со словами: «Мы не хотим быть пушечным мясом… У нас уже есть убитые и раненые, воевать нам нечем, только пистолеты и автоматы. Да и ими мы не владеем как следует. Нас из Черкасс отправили на Донбасс на передовую. Наши командиры нас попросту бросили под танки, как пушечное мясо… как-то не планировали из Черкасс отправляться в Донбасс… согласны принести пользу родине, но где-нибудь подальше от фронта».



Ранее такое же неповиновение высказали два батальона 115-й бригады теробороны, затем к тербатовцам присоединились военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), 79-й отдельной десантно-штурмовой (ОДШБр) и 71-й мотопехотной/егерской бригад (МПБр)., которые также пожаловались на невозможность воевать через соцсети. Похоже, это становится уже устойчивой тенденцией не только для террбатов, но и для регулярной украинской армии, которая очень быстро теряет подготовленных бойцов и вынуждена пополняться слабомотивированными новобранцами.

Получается, что идея украинства не очень увлекает население страны, которое украинцами стало называться чуть более 100 лет назад, а до этого именовалось русскими или малороссами. Идейные националисты и те начинают пересматривать своё отношение к украинству, а остальные и вовсе не желают проливать кровь за Украину, им, в общем, все равно как их называют, лишь бы не воевать.