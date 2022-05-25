Отбором кандидатов на пост вице-губернатора занимался помощник Беглова Захватов

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25 мая 2022, 14:35

Комитет по транспорту правительства Санкт-Петербурга напомнил о предстоящем 1 июня старте второго этапа транспортной реформы, который пройдёт уже без курировавшего её вице-губернатора Максима Соколова. Накануне губернатор Александр Беглов отправил высокопоставленного чиновника в отставку.

Кто заменит Соколова и будет отвечать за дальнейшее проведение откровенно провалившейся реформы неизвестно, СМИ и эксперты не пытаются угадать даже предполагаемых кандидатов на вице-губернаторский пост. Тем временем в политических Telegram-каналах считают, что имя нового претендента Бегловым ещё не согласовано, так как цена за пост достаточно высока. Посредниками в этом процессе указывают семью Захватовых, ранее уже фигурировавшую в дележе постов глав районных администраций.

Александра Захватова называют близким другом и неофициальным спецпредставителем губернатора Александра Беглова. Вместе со своими сыновьями Игорем и Андреем он курирует разные сферы деятельности губернатора. Например, как отмечали СМИ, через них заинтересованные лица могут попытаться решить нужные вопросы или даже организовать личную встречу с главой города. Стоимость подобных услуг может достигать 100 миллионов рублей.

Среди проходящих через них вопросов указывают и назначения высокопоставленных городских чиновников. Претенденты платят за одну только возможность попасть в списки кандидатов, которые затем предоставляются Беглову. Сообщается, что такой список кандидатов для должности транспортного вице-губернатора уже был сформирован и передан губернатору на рассмотрение. Возможность попадания в него оценивается в 250 миллионов рублей. Однако это не гарантирует назначения на должность, а сам процесс может затянуться.

Ранее СМИ уже связывали длительное отсутствие сразу шести глав районных администраций с действиями Захватовых. Почти полгода пустовали кресла высокопоставленных чиновников, именно в этот период могли идти торги за должность. Показательно, что дольше всего пустовали кресла глав Центрального и Пушкинского районов, которым в текущем году должны выделить в совокупности 222 миллиарда рублей. Стоимость этих должностей оценивалась в 100-140 миллионов рублей, а списки и согласования, как сообщалось, вела семья Захватовых.

Учитывая полугодовые «выборы» районных глав, определение победителя на пост вице-губернатора также может затянуться. Не исключено, что назначен он будет уже после провала третьего этапа реформы, чтобы избежать негативного фона и обозначить тем самым новый этап в жизни города.