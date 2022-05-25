Зюганов заявил, что главная угроза для России — бедность: 45% граждан живут на 15 тысяч в месяц

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25 мая 2022, 10:05 Источник: Общественная служба новостей

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Павел Кашаев/globallook.com

Сокращение реальных доходов населения является сегодня главной угрозой для России, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом он написал в среду в своем телеграм-канале.

По словам Зюганова, 45% российских граждан живут на 15 тысяч рублей в месяц. Еще 8,5% существуют в экстремальной нищете: их доходы составляют всего 5 тысяч рублей. Наконец, доходы в 25-35 тысяч рублей имеют 13% россиян.

«Это недопустимая ситуация!» — отметил Зюганов.

В своем посте он обнародовал план КПРФ по решению проблемы.

«Мы настаиваем на: установлении прожиточного минимума в 25 тыс. руб; возвращении прежнего пенсионного возраста <...>, запрете выселения граждан из единственного жилья; отмене капитального ремонта; ограничении платы за услуги ЖКХ 10% совокупного дохода», — изложил предложения партии Зюганов.

Как сообщалось ранее, правительство согласовало повышение пенсий и минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 10%. Окончательное решение по этому вопросу примет президент.