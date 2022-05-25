«Ведомости»: власти РФ согласовали индексацию пенсий и МРОТ на 10 процентов — окончательное решение примет президент

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25 мая 2022, 08:29 Источник: "Ведомости"

Деньги, Maksim Konstantinov/globallook.com

Правительство согласовало повышение пенсий и минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 10%. Это предложение было представлено президенту, который должен принять окончательное решение о размере индексации. Об этом сообщили в среду «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Как подчеркнули источники, единого мнения о размере индексации в ходе дискуссии в правительстве достигнуто не было.

Как сообщал ранее помощник президента России Максим Орешкин, Владимир Путин 25 мая планирует провести заседание Госсовета по социальной политике. На нем и будут приняты решения по индексации социальных выплат.