Юбилей предприятия отметили праздничным концертом

Аргументы Недели → Общество 13+

24 мая 2022, 18:28 Пресс-служба АПЗ

Фото Елены Галкиной и Александра Барыкина

Для сотрудников АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» 23 мая после окончания рабочего дня была организована музыкальная программа с участием арзамасских и нижегородских артистов.



65 лет назад, 22 мая 1957 года, в Арзамасе на только еще строящемся приборостроительном заводе была выпущена первая продукция – карманный электродинамический фонарик, который в народе звали «жучок». С этого прибора началась славная история теперь уже наукоемкого, высокоточного производства сложнейших изделий спецтехники для авиационной, ракетной и космической отраслей.



Этот день для арзамасских приборостроителей особенный. Это – день рождения завода! Праздничное настроение заводчанам с самого утра создавало музыкальное оформление в проходной. Ознаменовался праздник открытием буфета комбината питания.





К окончанию рабочего дня на призаводской площади уже все было готово к веселому празднику. Заводчан, идущих с работы, встречали волонтеры Молодежного совета с воздушными шарами, на сцене выступали артисты.



Поздравил большой коллектив приборостроителей генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин:



– Мы встречаем наш день рождения выдающимися достижениями, серьезными и важными для нашего государства. Перед нами стоят огромные планы на 2022-2023 годы, завод стабилен. У нас все будет хорошо! Я говорю вам огромное спасибо, потому что АПЗ – это прежде всего люди! Люди, которые сделали его таким, каким он сейчас является. Огромное спасибо тем руководителям, которые были во главе предприятия, а их у нас было не так много – это П.И. Пландин, Ю.П. Старцев и О.В. Лавричев. Потому что без них бы мы тоже бы не были такими, какими сейчас являемся. Поздравляю вас с 65-летием АПЗ! Всем удачи, здоровья, всего самого хорошего!





И председатель Совета директоров АО «АПЗ» Олег Лавричев:



– Поздравляю всех сотрудников предприятия – инженеров, конструкторов, рабочих, управленцев – всех тех, кто каждый день несет трудовую вахту – очень сложную, ответственную, тем более в условиях сегодняшнего времени. На предприятии лежит огромная ответственность и за сам завод, и за город, и за страну! Я очень рад тому, что сегодня на АПЗ происходят хорошие перемены, предприятие вошло в орбиту госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение». Это значит, что во всех вопросах будет системный государственный подход – и в развитии, и в модернизации, и в подготовке персонала, и в социальной сфере. Это важно! Я желаю развития, стабильности, благополучия всем вам и лично каждому, вашим семьям, близким. С юбилеем, родной завод. Ура!



Свои лучшие номера зрителям подарили образцовый танцевальный коллектив «Горошины» и народный цирк «Авангард» (ДК «Ритм»). Душевные песни и лучшие танцевальные композиции исполнила кавер-группа «Каштаны из Берлина». Заводчане пели и танцевали все вместе! Весь вечер работала фотозона и анимация для детей, которые пришли в этот праздничный день встречать своих родителей с работы. Детки играли, рисовали, танцевали и, конечно же, получали сладкие призы!





Подарком родному заводу от заводчан стала большая поздравительная открытка, на которой в течение дня сотрудники писали добрые пожелания, слова благодарности и признательности руководству, ветеранам, коллегам и просто всему предприятию.



– Настроение хорошее, праздник на высоте! Спасибо руководству! Я горжусь своим заводом и впечатлена всем сегодня, - сказала шлифовщица цеха №65 Ольга Денисова.



– Праздник очень понравился, с четырех часов в окошко посматривали. Но вышли в пять, как положено, и все успели – и порадоваться, и потанцевать. Заводу долгих лет – и побольше договоров! – пожелала специалист бюро договоров отдела сбыта Светлана Вожакова.