Дмитрий Патрушев выдвинут в совет директоров «Газпрома»

Аргументы Недели → Общество 13+

24 мая 2022, 17:02 Источник: "Интерфакс"

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Kremlin Pool/globallook.com

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев включен в список кандидатов в совет директоров «Газпрома», говорится в сообщении холдинга по итогам заседания совета директоров, состоявшегося 23 мая.

Новый совет директоров будет избран на годовом собрании акционеров холдинга, которое должно состояться 30 июня в Петербурге.

В начале февраля список кандидатов уже был утвержден в составе 11 человек на 11 мест. В него тогда вошли Андрей Акимов, Виктор Зубков, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Алексей Миллер, Александр Новак, Михаил Середа, Герхард Шредер и Николай Шульгинов.

После начала военной спецоперации канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Шредера уйти с постов в российских госкомпаниях.

Дмитрий Патрушев ранее входил в совет директоров «Газпрома» с 2016 по 2021 год.