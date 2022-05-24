Дмитрий Патрушев выдвинут в совет директоров «Газпрома»

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев включен в список кандидатов в совет директоров «Газпрома», говорится в сообщении холдинга по итогам заседания совета директоров, состоявшегося 23 мая.
Новый совет директоров будет избран на годовом собрании акционеров холдинга, которое должно состояться 30 июня в Петербурге.
В начале февраля список кандидатов уже был утвержден в составе 11 человек на 11 мест. В него тогда вошли Андрей Акимов, Виктор Зубков, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Алексей Миллер, Александр Новак, Михаил Середа, Герхард Шредер и Николай Шульгинов.
После начала военной спецоперации канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Шредера уйти с постов в российских госкомпаниях.
Дмитрий Патрушев ранее входил в совет директоров «Газпрома» с 2016 по 2021 год.