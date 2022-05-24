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Аргументы Недели Общество 13+

«Знаток» Ровшан Аскеров заочно арестован по решению суда Москвы

, 15:47

«Знаток» Ровшан Аскеров заочно арестован по решению суда Москвы
Ровшан Аскеров/ из открытых источников

Столичный суд заочно приговорил к аресту участника телешоу «Что? Где? Когда?» «знатока» Ровшана Аскерова. Информирует во вторник, 24 мая, РИА Новости.

В середине мая стало известно, что скандально известного участника программы разыскивает Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Следственный комитет возбудил против Аскерова уголовное производство о реабилитации нацизма. Силовики определили, в одной из соцсетей Аскеров опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».

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