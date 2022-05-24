Ограничение полетов в ряд аэропортов южной и центральной частей России продлено до 31 мая

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24 мая 2022, 09:38 Источник: Росавиация

самолеты, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Утром во вторник, 24 мая, стало известно, что режим временного ограничения полетов в одиннадцать аэропортов южной и центральной частей Российской Федерации продлен до 31 мая текущего года.

Информацию о продлении временного ограничения полетов предоставили ранее сегодня в Росавиации.

Уточняется, что перелеты ограничены в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Элисты. Пассажиров рекомендуется перевозить через авиагавани других городов.