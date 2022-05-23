Латвия на грани банкротства, но зато Baltic pride ЛГБТ состоится в любую погоду

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

23 мая 2022, 18:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Шокирующие заголовки «украсили» латышские СМИ – Латвия на грани банкротства, инфляция разгонится до 50%. Об этом заявляют предприниматели очень конкретно. Видимо, правительство Латвии просто «не слышит» об этом, зато с удовольствием поддерживает шествие ЛГБТ по Риге!



Намедни, пролистываю латышские СМИ и натыкаюсь на интервью владельца сыроваренной компании из Латгалии Язепа Шнепстсома, который рассказывает очень интересные вещи:



«Нужно понять, что во время пандемии мы практически жили с тех денег, которые заняли. Я считаю, что занятые деньги ни в коем случае нельзя использовать на еду. К сожалению, министр финансов Латвии Янис Рейрс так и считает – можно занятые деньги прокутить и это не оставит на экономике следа. Ошибочное представление! Сегодня мы видим, что те деньги, которые Латвия заняла и два года безбедно тратила, увы, не пошли на пользу. Инфляция в Латвии разогналась до такого уровня, что мы не можем позволить такое. Если осенью инфляция достигнет 50% - что делать? Государство не повысит зарплаты, пенсии… Прогнозируется, что в ближайшее время внешний долг государства составит 60% от валового внутреннего продукта. Совершенно ясно, что мы приближаемся к тому, когда Европейский банк и Международный валютный фонд нам скажут – «мы деньги вам дать не можем».



Похоже, правительство Латвии не очень переживает по поводу инфляции – новые выборы состоятся уже в октябре и совершенно ясно, что «американский премьер и его команда» сбежит при удобном случае, став заметно богаче. А разгребать долг будут налогоплательщики.



Зато «прайд» ЛГБТ стартует в Риге в июне, и вместе с «коллегами» из Киева. И в этом мероприятии ЛГБТ поддерживают президент Латвии Эгилс Левитс, и премьер страны Кришьянис Кариньш – иностранное правительство! Кстати, президент Латвии настаивает, что непременно следует узаконить однополые браки. И этот вопрос должен быть решен до 1 июня нынешнего года!





Но вчера, 22 мая, произошел случай, который явно говорит о том, что не всем нравятся представители нетрадиционной сексуальной ориентации со своими запросами – флаг ЛГБТ, который развивался «гордо» в центре Риги подвергся атаке – трое молодых людей его «зверски» сняли! Днем сняли!



Правильно сказал мне сегодня один латвийский политик: «Кроме мыслей о ЛГБТ и сносе памятников – ничего другого нет в головах правящих. Хотят отвлечь людей от будущей катастрофы».