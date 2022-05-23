В Ингушетии похоронили племянника замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова — он погиб в ходе военной спецоперации

В Ингушетии в понедельник похоронили капитана Адам Хамхоева, племянника заместителя министра обороны России, генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова. Он погиб в ночь на 21 мая в ходе военной спецоперации в Украине, сообщил сайт правительства республики.
Как говорится в сообщении, замминистра присутствовал на похоронах.
По данным телеграм-канала информационного портала Республики Ингушетия The Magas Times, капитан Хамхоев командовал десантно-штурмовой ротой. Он погиб в ночь с 20 на 21 мая.
«Капитан был выпускником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, проходил военную службу в Ульяновске. В ВДВ его характеризовали «как блестящего офицера и грамотного командира», - говорится в сообщении.